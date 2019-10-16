Зеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе

Отвод украинских войск в Донбассе произойдет после того, как в течение семи дней на участках намеченного разведения сил будет соблюден режим тишины, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас в Донбассе уже на протяжении двух дней не нарушался бессрочный режим прекращения огня.

«Семидневный срок тишины — это не новость для Украины и всех участников трехсторонней группы в Минске. Поэтому мы будем ждать семи дней тишины»,— сказал украинский президент на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге. Господин Зеленский также добавил, что зафиксировать выполнение семи дней тишины должна ОБСЕ.

О необходимости соблюдения семи дней тишины как об условии для отвода сил говорил ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. В Москве заявили, что такое условие во время переговоров в трехсторонней контактной группы не ставилось. На прошлой неделе разведение сил срывалось несколько раз.

Об обстоятельствах разведения сил — в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».