Кремль отрицает обсуждение создания новой «зеленой» партии

В Кремле не обсуждается возможность создания «зеленой» партии, которая будет работать по вопросам экологической повестки, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет. Я не знаю, откуда взялись эти сообщения»,— ответил господин Песков на вопрос, стоит ли вопрос о создании «зеленой» партии на повестке дня.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента России обсуждают возможность создания такой партии из-за идущих в регионах экологических протестов. По их информации, среди возможных вариантов также рассматривается вовлечение в эту тему парламентских партий, предоставление экоактивистам публичных площадок для обсуждения, а также взаимодействие с общественниками в рамках реализации нацпроекта «Экология».