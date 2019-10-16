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Следователи отложили ходатайство об аресте задержанных по убийству Ксении Каторгиной

Сегодня, 16 октября, следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области не намерены выходить с ходатайством об аресте фигурантов уголовного дела об убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной. Соответствующие материалы следователи должны были подать либо в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга (по месту совершения преступления), либо в Ленинский райсуд Екатеринбурга (по месту нахождения следственного органа). Однако данные материалы в суды не поступили. По сведениям «Ъ-Урал», согласно внутренним распорядкам, обычно следователи предупреждают аппарат суда о намерении выйти с материалами до обеда, чего в данном случае сделано не было. «Скорее всего, вопрос об аресте будет решаться в четверг, 17 октября»,— пояснил собеседник. В первом отделе по расследованию особо важных дел от комментариев ситуации воздержались, объяснив это тактическими соображениями.

По версии следствия, трое фигурантов, среди которых были жители Челябинской области Марат Ахметвалиев и Михаил Федорович, вечером 10 октября выманили пострадавшую из дома под предлогом покупки ее автомобиля Audi Q5. Когда девушка приехала на встречу, они ее убили, а затем спрятали тело в Орджоникидзевском районе. Вечером 11 октября автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске, по их словам, машину им привезли цыгане. Уже 14-15 октября все причастные к убийству были задержаны. Преступление было раскрыто сыщиками уголовного розыска Березовского, откуда была погибшая.

Игорь Лесовских


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