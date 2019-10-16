Проигравшие кандидаты в Мосгордуму заявили о принуждении бюджетников к электронному голосованию

Кандидаты Юрий Дашков (КПРФ, 10-й избирательный округ) и Роман Юнеман (внесистемная оппозиция, 30-й избирательный округ), проигравшие на выборах в Мосгордуму 8 сентября, заявили на круглом столе в столичном парламенте о доказательствах принуждения сотрудников бюджетных учреждений к электронному голосованию (ЭГ), передает корреспондент “Ъ”.

В частности, господин Дашков сказал об участии в голосовании сотрудников коммунальных служб. «Венедиктов (главный редактор радио "Эхо Москвы", один из основных идеологов ЭГ.— “Ъ”) обещал, что никто никого не будет сгонять. Присутствовали главы префектур. Как только начался день голосования, ко мне как кандидату начали обращаться жители района Северный с жалобами на то, что государственные компании департамента капитального ремонта сгоняли своих работников и в таком добровольно-принудительном порядке рекомендовали проголосовать именно электронно. Это факт — есть переписка по электронной почте, и вызывали людей прямо в отдел кадров и говорили: давай ты проголосуешь электронно»,— сказал господин Дашков. По его словам, это подтверждается и разницей в результатах электронного и офлайнового голосования.

Проигравший в 30 округе кандидат Роман Юнеман отметил, что у него на руках есть «база, которая крайне похожа на реестр избирателей, зарегистрированных в системе электронного голосования (предположительно речь идет о базе онлайн-избирателей Фонда борьбы с коррупцией.— “Ъ”)». «И проверка людей подтвердила наши худшие опасения. Сегодня мы имеем список организаций, в которых проводилась массовая регистрация сотрудников: у нас есть показания самих людей, так как часть из них мы обзвонили. И они говорят: да, была принудиловка. И они готовы подтвердить это в суде. Еще о массовом приводе бюджетников. Самой технически подвинутой оказалась школа №1582: там 49 электронных избирателей — больше, чем в любом учреждении по всем округам. Председатель управляющего совета этой школы Маргарита Русецкая — победивший кандидат от мэрии»,— сказал он.

Еще один проигравший — также кандидат по 30-му округу коммунист Владислав Жуковский — заявил об «аномально» высоком электронном голосовании за кандидатов от власти: «Бюджетников принуждали, как я понимаю, голосовать, то ли из дома, то ли с рабочего места правильным образом».

Экспериментальное электронное голосование на выборах в Мосгордуму проходило в 1-м, 10-м и 30-м избирательных округах. Результаты голосования в 30-м округе стали причиной разбирательства в суде. Там бывший кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман проиграл представителю «Единой России» Маргарите Русецкой с разницей в 84 голоса, причем значительное преимущество голосов у Русецкой было именно в электронном голосовании. В день выборов система электронного голосования несколько раз давала сбой. В середине сентября Роман Юнеман подал иск в Чертановский районный суд, в котором потребовал отменить результаты электронного голосования на участке №5003. Предварительное слушание по иску господина Юнемана назначено на 21 октября.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Цифру готовят к ответу».

Владимир Хейфец