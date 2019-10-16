Главным тренером воронежского «Факела» стал Владимир Бесчастных

Владимиру Бесчастных 45 лет. Он родился в Москве, воспитанник футбольной школы московского «Динамо». Играл за московский «Спартак» с 1992 по 1994 годы, а также в 2001–2002 годах. В его составе четырежды становился чемпионом России, дважды обладателем Кубка России. За рубежом играл за немецкий «Вердер» (1994–1996), испанский «Расинг» (1996–2000), турецкий «Фенербахче» (2002–2003) и казахстанскую «Астану» (2008).

В России также выступал в составе краснодарской «Кубани» (2003–2004), московское «Динамо» (2004–2005), «Орел» (2005), «Химки» (2006–2007) и тверскую «Волгу» (2007). В играх за сборную России провел 71 матч и забил 26 мячей, до 2014 года оставаясь ее лучшим бомбардиром. Тренерскую карьеру начал с молодежной команды «Спартака» в 2014 году, также возглавлял армарвирское «Торпедо» (2016) и «Тосно» (2016–2017).