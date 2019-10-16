Гидрометцентр прогнозирует теплый ноябрь

Температура воздуха выше климатической нормы ожидается в ноябре в регионах Центрального федерального округа (в том числе в Москве) и большинстве южных территорий, а также в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях и Поволжье. Из северных регионов температура выше нормы ожидается в Мурманской и Архангельской областях, Карелии и Коми, а среди азиатских — на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Среднемесячная температура ноября в Москве прогнозируется на уровне — минус 1,2°C. Ночные температуры составляют от –1 до –6°C, а дневные — от –2 до +3°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступлении предзимья к четвергу 17 октября в Москве. Однако в центре погоды «Фобос» “Ъ FM” сообщили, что серьезного похолодания москвичам опасаться не стоит до конца октября.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Октябрь сохранит тепло».