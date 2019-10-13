Октябрь сохранит тепло

Серьезного похолодания москвичам опасаться не стоит, по крайней мере, до конца октября. Об этом “Ъ FM” сообщили в центре погоды «Фобос».

Ранее в Гидрометцентре объявили о начале так называемого «предзимья». Там предупредили, что воскресенье — последний теплый день в этом году, а с понедельника температура в Москве и области начнет снижаться сразу на 6-8 градусов.

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец при этом подчеркивает, что в ближайшие недели предпосылок для прихода холодов нет: «На предстоящей неделе по-прежнему на нас будет оказывать влияние Атлантика. Соответственно, этот конвейер будет поставлять порции не по сезону теплого воздуха с температурным режимом в среднем на 4-7 градусов выше климатической нормы. По сути, мы будем отставать от календаря как минимум на две недели. Без дождей не обойдется, но они будут кратковременные и в основном в дневные часы. Обойдется без каких-либо опасных явлений погоды.

Температура в ночь на понедельник в столичном регионе составит +6...+8 градусов — в Москве и +4...+9 градусов – в Подмосковье. Днем в столице можно рассчитывать на +12...+14 градусов, а по области — +10...+15.

Во второй половине понедельника пройдут кратковременные дожди.

Всю неделю ситуация будет примерно такой же. Единственное, будет небольшое похолодание в среду до +3...+5 градусов под утро. Днем будет +8...+13, то есть воду на дачах сливать не надо, переобуваться тоже не стоит — еще рано. Весь октябрь будет довольно теплым. В фенологии эта неделя называется “глубокая осень”».

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что на севере страны, а также в европейской и азиатской ее частях зима будет необычайно теплой и влажной. На юге же синоптики, напротив, не исключают аномальных холодов.

Лилия Галявиева