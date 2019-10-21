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Средняя стоимость перелета по популярным направлениям на период новогодних праздников 2019/20 года

"Деньги". Приложение от , стр. 62
Номер Направление Средняя минимальная стоимость авиабилета с вылетом из России в новогодние праздники 2018/19 года (руб.) Средняя минимальная стоимость авиабилета с вылетом из России в новогодние праздники 2019/20 года (руб.) Динамика
1 Прага 21 165 20 120 -5%
2 Бангкок 46 065 46 285 0%
3 Дубай 34 113 35 190 3%
4 Стамбул 18 260 18 050 -1%
5 Пхукет 52 954 59 616 13%
6 Мюнхен 20 501 21 031 3%
7 Милан 13 363 19 458 46%
8 Барселона 19 920 22 770 14%
9 Рим 20 750 22 025 6%
10 Лиссабон 24 817 24 178 -3%

Источник: данные Skyscanner.

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