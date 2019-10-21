Средняя стоимость перелета по популярным направлениям на период новогодних праздников 2019/20 года

Номер Направление Средняя минимальная стоимость авиабилета с вылетом из России в новогодние праздники 2018/19 года (руб.) Средняя минимальная стоимость авиабилета с вылетом из России в новогодние праздники 2019/20 года (руб.) Динамика 1 Прага 21 165 20 120 -5% 2 Бангкок 46 065 46 285 0% 3 Дубай 34 113 35 190 3% 4 Стамбул 18 260 18 050 -1% 5 Пхукет 52 954 59 616 13% 6 Мюнхен 20 501 21 031 3% 7 Милан 13 363 19 458 46% 8 Барселона 19 920 22 770 14% 9 Рим 20 750 22 025 6% 10 Лиссабон 24 817 24 178 -3%