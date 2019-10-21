Средняя стоимость перелета по популярным направлениям на период новогодних праздников 2019/20 года

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|Номер
|Направление
|Средняя минимальная стоимость авиабилета с вылетом из России в новогодние праздники 2018/19 года (руб.)
|Средняя минимальная стоимость авиабилета с вылетом из России в новогодние праздники 2019/20 года (руб.)
|Динамика
|1
|Прага
|21 165
|20 120
|-5%
|2
|Бангкок
|46 065
|46 285
|0%
|3
|Дубай
|34 113
|35 190
|3%
|4
|Стамбул
|18 260
|18 050
|-1%
|5
|Пхукет
|52 954
|59 616
|13%
|6
|Мюнхен
|20 501
|21 031
|3%
|7
|Милан
|13 363
|19 458
|46%
|8
|Барселона
|19 920
|22 770
|14%
|9
|Рим
|20 750
|22 025
|6%
|10
|Лиссабон
|24 817
|24 178
|-3%
Источник: данные Skyscanner.