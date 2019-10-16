В Красноярске арестованы фигуранты резонансного дела об избиении до смерти

Суд Центрального района Красноярска арестовал и отправил в СИЗО до 13 декабря Сергея Шмелева и Андрея Шилова, подозреваемых в избиении до смерти их знакомого, сообщил ТАСС. Дело получило резонанс после того, как стало известно, что господин Шилов — сын председателя Емельяновского поселкового совета депутатов и бывшей судьи Емельяновского районного суда.

Как сообщили в СКР, господин Шмелев частично признал вину. Перед началом заседания суда он пояснил журналистам, что у него с потерпевшим возник конфликт, за которым последовала драка, передает «РИА Новости».

Напомним, 15 сентября Сергей Шмелев и Андрей Шилов избили своего знакомого Дмитрия Сисигина в его квартире, снимая происходящее на видео, которое потом появилось в интернете. Впоследствии Дмитрий Сисигин умер. Дело было передано в центральный аппарат СКР и взято под особый контроль главы ведомства Александра Бастрыкина.

Арестованным инкриминируется ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Им грозит до 15 лет колонии.