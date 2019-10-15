В Красноярском крае задержаны подозреваемые в резонансном преступлении

В Красноярском крае Следственный комитет России (СКР) задержал двух подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого. Местные жители утверждают, что один из них — сын депутата.

15 сентября ночью двое молодых людей избили своего знакомого в его квартире. Сцену избиения снимал на камеру мобильного телефона и выложил в социальной сети их приятель. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался. Первое время расследованием дела занималась полиция, однако к нему подключился СКР. Преступление вызвало в Красноярске общественный резонанс, поскольку подозреваемые оставались на свободе. Местные жители полагали, что это связано с тем, что один из фигурантов — сын бывшей судьи и председателя совета депутатов.

В расследование вмешался глава СКР Александр Бастрыкин, приказавший «принять меры к задержанию обоих соучастников и ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с изоляцией от общества». «Не должно возникать сомнений, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений»,— говорится в заявлении СКР.

Вчера в Емельяновском районе Красноярского края были задержаны подозреваемые в преступлении. Ими оказались двое молодых людей, один из которых был судим за мошенничество и грабеж, а второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Им инкриминируется ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Им грозит до 15 лет лишения свободы. Как рассказали в региональном управлении СКР, в ближайшее время в суд поступит ходатайство о заключении подозреваемых в СИЗО.

Константин Воронов, Новосибирск