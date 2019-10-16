В Гонконге депутаты сорвали ежегодное обращение главы администрации

В Гонконге часть парламентариев, поддерживающих протестующих, не дала главе администрации города Кэрри Лэм выступить с ежегодным политическим обращением в законодательном собрании. Госпожа Лэм была вынуждена покинуть заседание, и депутатам показали ее обращение на видео.

Hong Kong leader's annual policy speech adjourned after rowdy lawmakers disrupt proceedings https://t.co/N8rKQCV4vi pic.twitter.com/VzSYXxWA7e — TIME (@TIME) October 16, 2019

Глава специального административного района Китая начинала свою речь несколько раз, но ее прерывали, передает издание South China Morning Post. Парламентарии принесли в здание законодательного собрания плакаты, на которых Кэрри Лэм изображена с окровавленными руками, и выкрикивали в ее адрес требования уйти в отставку. Также в здании была включена в громкоговоритель запись, сделанная во время протестов.

Напомним, с июня 2019 года в Гонконге не утихают протесты, в которых участвуют сотни тысяч жителей города. Причиной протестов стало рассмотрение закона об экстрадиции. Несмотря на то что закон был отозван, протесты продолжились. В числе новых требований протестующих — расследование действий полиции во время акций и отставка Кэрри Лэм.

О новых требованиях протестующих — в материале “Ъ” «Политический протест переходит в полицейский».

О том, что происходит на охваченных беспорядками улицах Гонконга,— в материале “Ъ” «Если нам суждено сгореть — они сгорят вместе с нами».