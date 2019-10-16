Фанаты «Зенита» оспорят штрафы за шествие в Екатеринбурге

Трое болельщиков ФК «Зенит»: Александр Румянцев, Павел Сергеев и Владислав Орлов, задержанные в Екатеринбурге перед матчем с «Уралом», сегодня, 16 октября, подадут апелляции на свои приговоры в Свердловский областной суд. Напомним, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга выписал штрафы по 10 тыс. руб. болельщикам «Зенита» за нарушение порядка проведения митинга (ст.20.2 КоАП РФ). Традиционную акцию для выездных матчей фанаты провели 5 октября перед игрой с ФК «Урал». Они организовали шествие с флагами, после чего и были задержаны.

Из-за этого дела депутат ЗакСа Ленинградской области Алексей Игонин планирует усовершенствовать КоАП, а также готов выдвигать инициативы для упрощения жизни болельщиков в пределах стадиона и вне него.

Как рассказал “Ъ — Санкт-Петербург” господин Игонин, после апелляции в Екатеринбурге он намерен рассмотреть формулировки, которыми будет пользоваться суд, чтобы в дальнейшем внести разграничения между фанатским проходом, в котором нет никаких требований и политических лозунгов, и митингами.

«Нам нужна мотивировочная часть решения суда, там будет конкретика. Почему сочли это шествием, митингом, потому что люди шли из одной точки в другую? Эту статью (20.2 КоАП.— “Ъ”) можно применить и к участникам народных гуляний. Подобные вещи необходимо регулировать»,— уверен Алексей Игонин.

Он также намерен организовать общественное обсуждение с представителями служб безопасности футбольных клубов, фанатов российских команд и сотрудников правоохранительных органов. Речь пойдет о целесообразности нахождения силовиков в тех или иных частях стадиона.

Алексей Игонин также не исключает, что на уровне открытого письма, следует рекомендовать Минздраву урегулировать уровень алкогольного опьянения, с которым разрешено находиться в общественном месте (для последующей корректировки законов). Дело в том, чт господам Орлову и Сергееву, помимо нарушения проведения митинга, вменили еще и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения (они получили штрафы по 3 тыс. рублей). Сами болельщики уверяют, что были в адекватном состоянии. Отметим, что сейчас болельщики «Зенита» собирают деньги, чтобы помочь оплатить штрафы всем троим.