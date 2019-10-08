Фанатов «Зенита» оштрафовали за шествие в Екатеринбурге

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга выписал штрафы по 10 тыс. руб. трем болельщикам футбольного клуба «Зенита» за нарушение порядка проведения митинга (ст.20.2 КоАП РФ). Традиционную акцию для выездных матчей фанаты провели в субботу, 5 октября перед игрой с ФК «Урал». Они организовали шествие с флагами, после чего были задержаны.

«Одна из сотрудниц полиции начала провоцировать фанатов, когда мы пошли от “Пассажа”: она тыкала своим сотовым телефоном в лица болельщикам, которым это, конечно, не нравилось. Они стали выражать свое недовольство, однако ситуация разрядилась после вмешательства одного из росгвардейцев. Он отвел ее от болельщиков. Однако около стадиона она указала на нескольких фанатов, которые шли в начале колонны болельщиков, и их задержали»,— рассказал один из задержанных, представитель фанатского движения Александр Румянцев.

В знак протеста после второго тайма матча с «Уралом» питерские болельщики покинули трибуны. Во время игры они выкрикивали лозунги, которые подхватывали болельщики «Урала»: «Футбол для фанатов, а не для мусоров». По итогам матча «Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 1:3.

«Для комментария по этой ситуации у меня есть мудрая народная поговорка: “Будь как дома, но не забывай, что в гостях»,— сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Дарья Соколова