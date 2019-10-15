Взлому нет Глава ФоРГО Константин Костин заявил “Ъ”, что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте

Интернет-издание The Insider 15 октября со ссылкой на Telegram-канал Black Mirror опубликовало несколько писем из якобы взломанной электронной почты председателя правления «Фонда развития гражданского общества» (ФоРГО.— “Ъ”), экс-главы управления президента по внутренней политике (УВП) Константина Костина. В издании считают, что содержание переписки господина Костина указывает на его причастность к выполнению заказа администрации президента по разработке плана дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Сам господин Костин заявил “Ъ”, что компания RU-СENTER, предоставляющая ФоРГО услуги хостинга, «провела проверку на предмет несанкционированного доступа к площадке домена и почтовой системе ФоРГО» и не выявила попыток взлома.

15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider. В издании отмечают, что содержание переписки господина Костина указывает на его причастность к выполнению заказа администрации президента по разработке плана по дискредитации Алексея Навального.

Из одного из сообщений следует, что глава ФоРГО получил отчет об иске, поданном в Савеловский районный суд Москвы к Леониду Волкову и Алексею Навальному «о взыскании пожертвований на президентскую кампанию» одним из жертвователей. В исковом заявлении он требует взыскать с ответчиков пожертвованные им средства в сумме 50 100 руб., поскольку они «утаили от жертвователей тот факт, что Навальный не имеет права баллотироваться в президенты, и деньги собираются на противоправную цель». В другом письме говорится о намерении произвести «контролируемое» пожертвование в поддержку избирательной кампании господина Навального, а через месяц после проведения транша «предъявить от имени жертвователя гражданский иск» с целью взыскать «незаконно полученного Навальным пожертвования». «Подачу иска» предполагалось «широко освещать в сетевых СМИ и блогосфере». Также было запланировано инициирование проверки «Фонда борьбы с коррупцией» господина Навального на предмет «финансовых нарушений» путем направления запросов в правоохранительные органы.

В опубликованных документах также говорится о дискредитации агитации Алексея Навального в соцсетях, о разработке сайта с информацией, компрометирующей политика, а также о создании видеопроекта «о рядовых сторонниках Навального», рассказывающем об отсутствии у них «общей эрудиции и способности логически рассуждать».

Для создания политического «противовеса» господину Навальному в опубликованных письмах предлагается «продвигать кандидатуру» координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова.

В Telegram-канале BlackMirror, первоначально сообщившем о взломе почты главы ФоРГО, представлены и другие предложения о продаже почтовых массивов: создатели канала предлагают заинтересовавшимся пользователям обратиться к ним по электронной почте.

Сам господин Костин сообщил “Ъ”, что компания RU-СENTER (АО «Региональный сетевой информационный центр»), предоставляющая ФоРГО услуги хостинга, «провела проверку на предмет несанкционированного доступа к площадке домена и почтовой системе ФоРГО» и не выявила попыток взлома».

Никита Прокшин