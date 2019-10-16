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Кубок Кремля

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Турнир ATP категории 250. Призовой фонд — $1 млн

Первый круг. Михаил Кукушкин (Казахстан)—Евгений Донской (Россия) 6:4, 6:3. Миомир Кецманович (Сербия, 8)—Артем Дубровный (Россия) 6:1, 7:5. Андрей Рублев (Россия, 6)—Александр Бублик (Казахстан) 6:1, 3:6, 6:4.

Турнир WTA категории Premier. Призовой фонд — $1 млн

Первый круг. Даяна Ястремская (Украина, 5)—Дарья Касаткина (Россия) 6:1, 6:4. Вероника Кудерметова (Россия)—Онс Жабер (Тунис) 6:3, 6:3. Варвара Грачева (Россия)—Айла Томлянович (Австралия) 6:3, 6:2. Екатерина Александрова (Россия, 8)—Яна Цепелова (Чехия) 6:1, 6:4. Кирстен Флипкенс (Бельгия)—Наталья Вихлянцева (Россия) 6:3, 6:2.

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