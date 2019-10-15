Минтранс выявил нарушения в правилах провоза ручной клади «Победы»

Правила провоза ручной клади авиакомпании «Победа» не соответствуют Федеральным авиационным правилам, Минтранс намерен продолжить в отношении нее и обслуживающей компании UTG контрольно-надзорные мероприятия. Межрегиональная транспортная прокуратура установила отсутствие координации между представителями авиакомпании в аэропортах Пашковский и Внуково, которое привело к нарушению прав пассажира. Такие ответы ведомства дали на запрос депутата Госдумы Евгения Ревенко о недопуске на рейс «Победы» пенсионерки Валентины Лисечко в аэоропорту Внуково, парламентарий опубликовал их в Facebook.

В августе Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором 57-летнюю госпожу Лисечко не пускали на рейс авиакомпании «Победа» в Чебоксары. По информации канала, женщину отказывались пустить в самолет из-за негабаритной ручной клади и требовали доплаты за багаж, а после того как она выбросила неподходящие вещи, ей сообщили, что гейт уже закрыт. На видео госпожа Лисечко плачет и просит впустить ее, за нее вступаются другие пассажиры, но сотрудники отказываются допустить женщину на рейс.

«Жду также сутевой ответ от Минтранса на предложения по поводу провоза ручной клади. Вместе, шаг за шагом будем добиваться справедливости. Унижать и издеваться над людьми никому не позволено»,— написал господин Ревенко. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте вынесла директору авиакомпании представление об устранении нарушений закона. Вопрос об административной ответственности будет решаться Сколковским управлением Роспотребнадзора.

Правила авиакомпании «Победа» не первый раз не соответствуют Федеральным авиационным правилам. Так, например, 8 октября Московский городской суд поддержал требование Московской межрегиональной транспортной прокуратуры к авиакомпании об отмене платной регистрации для пассажиров. Пресс-служба «Победы» сообщила «Интерфаксу», что компания будет оспаривать решение суда.

Подробнее об иске — в материале “Ъ” «От "Победы" требуют отмены платной регистрации за рубежом».