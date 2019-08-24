Роспотребнадзор возбудил дело против «Победы» и-за недопуска пассажирки на посадку

Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном нарушении по факту недопуска пассажирки на борт самолета авиакомпании «Победа» из-за превышения габаритов ручной клади.

«Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой»,— говорится в сообщении ведомства.

Дело возбуждено по ч.1 ст.14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества). Авиакомпании грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей. В случае если в работе авиакомпании будет обнаружена ошибка, женщина может рассчитывать на возмещение всех понесенных убытков и компенсацию морального вреда.

Напомним, 21 августа в аэропорту Внуково сотрудники авиакомпании-лоукостера «Победа» не пускали на посадку женщину, вылетавшую в Чебоксары. Сотрудники компании настаивали на том, что габариты ручной клади пассажирки превышают допустимые. После того, как плачущая женщина выложила из своей сумки все негабаритные вещи, сотрудники компании все равно не пустили ее к выходу к самолету, заявив, что время посадки окончено. Женщина должна была лететь на похороны родственника. Видео инцидента было опубликовано Telegram-каналом Baza и широко разошлось в интернете.