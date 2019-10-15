Евгений Куйвашев встретился с новым начальником регионального УФСБ

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с начальником регионального УФСБ Алексеем Зиновьевым вопросы взаимодействия, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Свердловская область — индустриальный центр страны, уровень концентрации промышленного производства значительно превышает среднероссийский. Я уверен, что задачи, которые ставит перед нами руководство страны, будут выполняться в полном соответствии с установками. Рассчитываю на плодотворную совместную работу. У нас большой список потенциальных сфер взаимодействия», — сообщил губернатор, поздравив господина Зиновьева с назначением на пост.

Новый руководитель пообещал «приложить все усилия для решения тех задач, которые ставит руководство государства и ведомства».

Напомним, пост начальника УФСБ по Свердловской области стал вакантным в начале сентября после перехода генерал-лейтенанта Александра Вяткина, занимавшего эту должность, в службу безопасности ГК «Росатом» в Москве. Он занимал пост начальника с 2012 года.

В середине сентября новым начальником регионального УФСБ был назначен генерал-майор Алексей Зиновьев, занимавший с 2015 года аналогичную должность в Тульской области. Он родился в Курганской области, работал оперуполномоченным УФСБ по Курганской области, после — начальником подразделения Центрального аппарата ФСБ России. 25 августа 2015 года возглавил ведомство в Тульской области.