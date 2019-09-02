Глава УФСБ по Свердловской области покидает пост

Генерал-лейтенант Александр Вяткин уходит с поста начальника УФСБ по Свердловской области. Как сообщили “Ъ” источники в силовых структурах, его преемником может стать руководитель управления ФСБ по Тульской области Алексей Зиновьев.

По данным Znak.com, господин Вяткин переходит в службу безопасности госкорпорации «Росатом».

Александр Вяткин родился в 1957 году в Оханске. Окончил юридический факультет Пермского государственного университета. С 2002 года возглавлял УФСБ по Республике Тыва, с 2003 года — управление по Тюменской области, с 2007 года — управление по Приморскому краю. В 2012 году был назначен начальником УФСБ по Свердловской области.

Мария Арабей, Екатеринбург