Терминал С1 в Шереметьево заработает с 15 января 2020 года

Первые рейсы из реконструированного терминала С1 в Шереметьево запустят 15 января 2020 года, сказал заместитель генерального директора по управлению аэровокзальным комплексом аэропорта Дмитрий Кайгородов.

«В следующем году, 15 января, мы планируем отправку первых рейсов из международного терминала С с пропускной способностью 20 млн пассажиров»,— уточнил господин Кайгородов (цитата по ТАСС).

Ранее замгендиректора по строительству аэропорта Сергей Папков сообщал, что терминал С1 начнет работать в конце 2019 года — начале 2020. Его закрыли в 2017 году на реконструкцию.

В планах Шереметьево объединить С1 и терминал В, а также достроить С2 в 2021 году. После этого будет начато строительство терминала G.

Нужен ли Шереметьево новый терминал, читайте в публикации “Ъ FM” «Шереметьево добавляют еще один терминал».