Шереметьево добавляют еще один терминал

В Шереметьево могут построить новый терминал, заявил замгендиректора аэропорта Сергей Папков. Ожидается, что терминал G появится в южной зоне, а возводить его начнут через пять или шесть лет. Сейчас на очереди ввод двух терминалов — C1 и C2, благодаря которым Шереметьево сможет принимать до 90 млн пассажиров в год. Сейчас российский аэропорт входит в десятку крупнейших в Европе — в прошлом году поток оценили в 50 млн человек.

Нужен ли Шереметьево новый терминал? Количество пассажиров в ближайшие годы может вырасти, так что он будет востребован, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «В первую очередь, это вопрос развития бизнеса "Аэрофлота". В том случае, если авиакомпания будет перевозить пассажиров из Азии в Европу с промежуточной посадкой в Москве и конкурировать с европейскими перевозчиками, то это, безусловно, значительно увеличит масштаб бизнеса. Кроме того, мы видим, что аэропорт Шереметьево ведет достаточно агрессивную политику по привлечению новых авиакомпаний — кто-то переходит из других аэропортов. После того, как будет введена в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса, будет возможность, имея такой ресурс, наращивать и потенциал аэровокзального комплекса».

Сколько будет стоить новый терминал G в Шереметьево, пока непонятно. В С1, который планируют открыть в следующем году, вложили около 20 млрд руб. С2, в свою очередь, потребует почти 10 млрд руб. инвестиций.

Заплатить за расширение аэропорта в итоге могут пассажиры, опасается главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий: «Для частных инвесторов горизонт планирования все равно находится на уровне примерно десяти лет, и поэтому в этих рамках все-таки хочется более или менее быстрой окупаемости вложенных средств. Вот здесь как раз возникает ситуация, которая уже существует во многих наших аэропортах: для того чтобы окупить вложенные средства, потраченные на строительство инфраструктуры, воздушные гавани теми или иными способами стараются собрать с авиакомпаний, а, значит, с пассажиров, какие-то дополнительные средства. Эта тенденция есть, она совершенно очевидна, и, конечно же, она испытывает некое такое противодействие и со стороны авиакомпаний, и со стороны пассажиров».

Сейчас в Шереметьево работает четыре терминала, по этому показателю среди российских аэропортов он лидер. У Домодедово — два терминала, у Внуково — один.

Елена Иванова