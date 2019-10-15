Назарбаева избрали пожизненным почетным председателем Тюркского совета

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев избран пожизненным почетным председателем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (так называемого Тюркского совета). Это решение приняли по предложению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказал на саммите совета в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Господина Назарбаева также наградили высшим орденом, учрежденным Тюркским советом. Бывший президент Казахстана поблагодарил за свое избрание почетным председателем Тюркского совета. «Это позволит мне продолжить активное участие в работе организации, я готов приложить для этого все усилия»,— отметил он (цитата по ТАСС).

20 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана. В мае ему был присвоен статус почетного сенатора казахстанского парламента, помимо этого, он стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Кроме того, господин Назарбаев занимает должность пожизненного руководителя государства, иначе — лидера нации (официальное название «Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы»), а также остается пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».

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Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года. В 2007-м парламент предоставил ему право баллотироваться на пост президента неограниченное число раз. Его президентский срок должен был истечь в 2020 году. В июне 2019-го в Казахстане прошли президентские выборы, на которых победил Касым-Жомарт Токаев.

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