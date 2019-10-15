Jeep Gladiator лег в основу тактического автомобиля для армии

Компания AM General представила Jeep Gladiator Extreme Military-Grade Truck (XMT) — легкий тактический армейский автомобиль на базе гражданского пикапа Jeep Gladiator.

Заявлено, что в основу машины для армии США может лечь любая модификация модели — как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Перечень модернизации пикапа будет включать в себя обязательную модернизацию ряда узлов и компонентов, а также установку дополнительного оборудования. Детали доработок, учитывая армейское назначение машины, держатся в секрете. Также в зависимости от пожеланий заказчика можно будет оснастить Jeep Gladiator XMT любым необходимом оборудованием.

Первые образцы нового автомобиля в AM General готовы поставить в американские войска во второй половине 2020 года. Напомним, премьера серийного пикапа Jeep Gladiator состоялась в ноябре 2018 года.