Жители Красноярска заподозрили сына депутата в избиении человека до смерти

В Красноярске двое молодых мужчин избили до смерти своего знакомого, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Имена участников конфликта не называются, известен только возраст: нападавшим 24 и 29 лет, потерпевшему — 31. Местные жители утверждают, что один из них — сын депутата.

По предварительным данным, мужчины поссорились по телефону. После этого нападавшие приехали к своему знакомому и избили его на лестничной клетке. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

В соцсетях появилась информация о том, что погибшего зовут Дмитрий Сисигин. Его друзья опубликовали пост в группе «Сводка 24 | Красноярск» в «ВКонтакте», в котором попросили о помощи. Они сообщили, что убийство произошло с 14 на 15 октября, при этом преступники сняли все на видео. В посте утверждается, что один из подозреваемых — Сергей Шмелев, его уже забрали в СИЗО. Второго, по словам друзей убитого, зовут Андрей Шилов. Как пишет «Комсомольская правда», его отец является главой Емельяновского поселкового совета депутатов, а мать работает адвокатом. При этом Андрей Шилов уже был судим за грабеж.

На странице «Красноярск против» в Instagram появилось объявление о народном сходе 15 октября и одиночных пикетах. Основные требования — арестовать Андрея Шилова и передать уголовное дело в Главное управление Следственного комитета России и Генпрокуратуру.