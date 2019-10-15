Букеровскую премию поделили на двоих

Лауреатами стали канадская писательница Маргарет Этвуд и британская — Бернардин Эваристо. Этвуд получила награду за роман «Заветы», который является продолжением «Рассказа служанки». Эваристо присвоили премию за роман «Девушка, женщина, все остальное». Обсуждение лауреатов длилось пять часов, и в итоге члены жюри не смогли найти компромисс и нарушили правила конкурса, которые запрещают делить приз между двумя авторами.

В последний раз Букер делили почти тридцать лет назад, отметил собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Жюри объявило, что не способно выделить одну писательницу — они обе женщины и в равной степени достойны премии. Голоса разделились, и другого выхода не было. Писательницы поделят и деньги — теперь вместо 50 тыс. фунтов каждая получит по 25 тыс. Я смотрел их первое выступление, и было видно, что они обе не ожидали. Маргарет Этвуд — потому что уже была лауреатом Букеровской премии за самое ее знаменитое произведение "Рассказ служанки" — это такая жесткая антиутопия. Критики говорили, что "Заветы", за которые она получила половину премии на этот раз,— это продолжение "Рассказа служанки" через 15 лет после окончания событий романа. Голосами трех женщин рассказывается о том, что происходит с жутким государством Гилеад дальше.

Критики также отметили, что несмотря на мастерски написанные "Заветы", как-то уже все не то. Ту сенсацию, которая сопутствовала выходу ее первого романа из этой серии, повторить невозможно.



Полная противоположность — восьмой роман Бернардин Эваристо «Девушка, женщина, все остальное». Бернардин Эваристо — первая в истории Букеровской премии писательница африканского происхождения, и писала она о 12-ти героях — в основном темнокожих женщинах. Героини в романе — британки африканских корней — сталкиваются с достаточно драматичными ситуациями в жизни, в том числе связанными с проявлениями расизма. Роман мало кто читал, и его не очень пока покупали. Можно не сомневаться, что продажи резко возрастут после присуждения премии».

Многие критики отмечают, что лонг-лист Букеровской премии был гораздо интереснее списка финалистов. Главный редактор Storytel Анастасия Завозова отметила, что в последние годы Букер все меньше влияет на продажи книг-лауреатов премии: «Эта премия по своим каким-то принципам и устремлениям идет вразрез, скажем, с Нобелевской премией, где жюри дает награду, мы в этом убедились во время последнего вручения, исключительно за литературное мастерство, невзирая на какие-то другие качества писателя. Поэтому был скандал, что Нобелевскую премию по литературе дали Петеру Хандке, известному своими чуть ли не фашистскими высказываниями. Букеровская премия выдается по другому принципу.

Для жюри очень важно дать премию всем хорошим людям за все хорошее.





И с этой точки зрения, у них длинный список был гораздо свежее и интереснее, потому что он отражал картину того, что происходит сейчас в англоязычной литературе. Короткий список оказался очень скучным и предсказуемым — таким, чтобы никто не обиделся. В шорт-лист вошли два совершеннейших тяжеловеса — заслуженных литературных "пенсионера" — это Маргарет Этвуд и Салман Рушди. У обоих уже есть по Букеру, и сейчас произведения этих авторов — это не самые их сильные романы. Попадание в шорт-лист, скорее, является данью литературному таланту и заслугам писателей».

Всего в шорт-лист премии в этом году попало шесть авторов. Помимо Этвуд и Эваристо, в него вошли Люси Эллманн, Салман Рушди, Чигози Обиома и Элиф Шафак.

Виктория Феофанова