Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны, расположенном в подмосковных Мытищах, состоялось прощание с космонавтом Алексеем Леоновым. Он был первым человеком, вышедшим в открытый космос. Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет.

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Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент “Ъ”. При входе в зал был установлен портрет космонавта. Гроб, покрытый государственным флагом, стоял на возвышении слева при входе. У него — почетный караул. У изголовья гроба были установлены три флага с траурными лентами: России, Министерства бороны и Воздушно-космических сил РФ.

Слева от гроба — постамент с орденами Алексея Леонова; чуть дальше — кафедра с микрофонами для прощальных речей. Справа от гроба стояли стулья для родных и близких. Также места для участников церемонии были организованы напротив гроба покойного и на балконе над входом в траурный зал. На балконе расположился военный оркестр.

С прощальными речами выступили первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова, астронавт NASA Томас Стаффорд (друг Алексея Леонова), и глава центра подготовки космонавтов Павел Власов. На церемонии также присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу.

Затем прошло отпевание. Двери были открыли для всех желавших проститься с Алексеем Леоновым.

После там же в Мытищах пройдет погребение, затем — салют в честь покойного.

Каким запомнился Алексей Леонов, читайте в материале “Ъ” «Он был человеком-легендой, пришедшим к нам откуда-то с небес».

Роман Дорофеев