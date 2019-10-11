Умер космонавт Алексей Леонов

Умер советский космонавт Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос. Ему было 85 лет. Информацию о его смерти «РИА Новости» подтвердили в Центре подготовки космонавтов. Прощание пройдет 15 октября на военном мемориальном кладбище в Мытищах в 11:00.

Чем известен Алексей Леонов Читать далее

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Западно-Сибирского края (сейчас — Кемеровская область). Он был 11-м советским космонавтом. В 1965 году Алексей Леонов стал первым человеком в мире, который вышел в открытый космос. В 1975 году он участвовал в первом совместном космическом полете «Союз-19» и Apollo. Дважды Герой Советского Союза.

В 1999 году Алексей Леонов в интервью “Ъ” рассказал, как он попал в группу космонавтов, которые должны были лететь на Луну: «Летать на Луну сам Бог велел».