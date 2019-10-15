Верховный суд отказал «Зингер Девелопмент» в создании намыва в Финском заливе

Верховный суд РФ отказал ООО «Зингер Девелопмент» в передаче кассационной жалобы на решение нижестоящей инстанции по делу о создании намывных островов в акватории Финского залива. Соответствующее определение ВС РФ опубликовано на портале «Электронное правосудие».

Напомним, что компания «Зингер Девелопмент», которую связывают с ресторатором Евгением Пригожиным, намеревалась намыть острова в районе Лахты для дальнейшего строительства там жилого комплекса. В Смольном это решение не одобрили, и компания обратилась в суд. Сначала Арбитраж признал правомерным право ООО «Зингер Девелопмент» на создание искусственных островов в акватории Финского залива, однако затем в феврале 13-й Арбитражный апелляционный суд это решение отменил. Позже кассационную жалобу отклонил и Арбитражный суд Северо-Западного округа.