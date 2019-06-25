Суд подтвердил запрет на создание намыва в акватории Финского залива

Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу компании «Зингер девелопмент» на решение нижестоящего суда по строительству намывной территории для строительства жилого комплекса. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В феврале 13-ый Арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, который ранее признал правомерным право ООО «Зингер Девелопмент» на создание искусственных островов в акватории Финского залива в районе Лахты.

Напомним, что компанией был разработан проект «Залива островов», но в Смольном документацию не одобрили. «Зингер девелопмент» обратился в суд.