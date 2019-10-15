Бывший замгендиректора «Аэрофлота» стал президентом «Альфа-Групп»

Бывший замгендиректора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман назначен президентом «Альфа-Групп». Господин Зингман покинул авиакомпанию в августе после десяти лет работы там.
В «Альфа-Групп» Вадим Зингман займется «улучшением качества кросс-функциональных связей между бизнесами консорциума», а также организацией взаимодействия с государственными и общественными институтами, сообщает пресс-служба «Альфа-Групп».
Подробности — в публикации “Ъ” «Из "Аэрофлота" ушел Вадим Зингман».
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