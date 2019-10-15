Глава Горизбиркома заявил, что не собирается в отставку из-за критики со стороны ЦИК

Председатель Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что пока не собирается увольняться, несмотря на критику в свой адрес со стороны главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

«Она увидела это, но я не созрел. Я еще долго тут буду»,— цитирует господина Миненко «Фонтанка.ру». При этом он напомнил, что члены комиссии избираются на пять лет, и их нельзя уволить приказом сверху — они либо пишут заявление по собственному желанию, либо их отправляют в отставку по решению суда.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Элла Памфилова пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на «цинизм и нарушения» на выборах 8 сентября в Петербурге. Глава ЦИК также выступила за обновление состава петербургского Горизбиркома.