У сторонников Навального в Екатеринбурге изъяли ноутбуки

По итогам обысков у сторонников Алексея Навального в Екатеринбурге изъяли личные гаджеты. У Полины Грейсман изъяли телефон и ноутбук, у Федора Крашенинникова — ноутбук, об этом они сообщили на своих страницах в соцсетях.

«Сегодня утром ко мне пришли сотрудники СК с обыском по делу ФБК. Формально ко мне нет никаких претензий, речь идет о моей бывшей жене Полина Грейсман. Несмотря на то, что я объяснил сотрудникам ситуацию и показал свидетельство о разводе, обыск был произведен. По итогам обыска изъят imac. Другая техника и деньги не изъяты. Сегодня я должен явиться в СК в качестве свидетеля. С меня взята подписка о неразглашении, но ничего нового относительно того, что ищут по «делу ФБК» я бы все равно не смог сообщить — про это уже все давно известно», — написал господин Крашенинников.

Местный координатор штаба Юрий Кузьминых предположил, что правоохранительные органы проводят обыски по ст. 174 УК РФ («Отмывание денег»). СКР возбудил уголовное дело в августе. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Таким образом было приобретено порядка 1 млрд руб., считает СКР. В рамках этого дела в сентябре прошли обыски у Юрия Кузьминых.