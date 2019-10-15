В Екатеринбурге у активистов штаба Навального прошли обыски

У активистов екатеринбургского штаба Навального прошли обыски, сообщил местный координатор Юрий Кузьминых. «Сейчас в отделении следственного комитета на Щорса, 18 находится сотрудница штаба Виктория Райх, с ней беседуют следователи»,— рассказал он.

По некоторым данным, обыски также прошли у активистов Полины Грейсман, Федора Крашенинникова, бывшего координатора штаба Виктора Бармина.

Господин Кузьминых предположил, что правоохранительные органы проводят обыски по ст. 174 УК РФ («Отмывание денег»). СКР возбудил уголовное дело в августе. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Таким образом было приобретено порядка 1 млрд руб., считает СКР.

В рамках этого дела в сентябре прошли обыски у господина Кузьминых, активиста Виктора Распопова и в екатеринбургском штабе Навального. Сотрудники Росгвардии взломали дверь и установили новый замок. Они изъяли ноутбуки, камеры и документы, касающиеся деятельности штаба. Активисты отказались давать показания региональному СКР в качестве свидетелей. По словам господина Кузьминых, «вопросы следователей касались зарплат, наличия кредитов, работы в штабе и знакомства с некоторыми лицами из списка».

Дарья Соколова