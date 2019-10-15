«Известия»: правительство поддержит введение единой платежки за ЖКУ по всей России

Правительство поддержит законопроект о создании единого платежного документа (ЕПД) по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ), если документ будет доработан, сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект отзыва. ЕПД получают жители Москвы и Санкт-Петербурга, в некоторых других городах России также существует подобная платежка.

В документе подвергается критике модель «расчетного центра», который должен отвечать за ЕПД. Также рекомендовано соотнести понятие ЕПД с уже существующим в законе определением «платежный документ».

Законопроект был внесен в Госдуму в июне этого года группой депутатов во главе с зампредседателя комитета нижней палаты парламента по жилищной политике Сергеем Пахомовым («Единая Россия»). Согласно их предложению, в России предлагается ввести ЕПД, в котором бы были следующие строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора.

Ранее «РИА Новости» провело исследование о том, какая доля бюджета уходит на оплату ЖКУ у среднестатистической семьи. Выяснилось, что в Камчатском крае и Магаданской области за ЖКУ платят больше всех — более 9,7 тыс. и свыше 8,1 тыс. руб. соответственно. В среднем по стране в 2018 году расходы семьи на оплату услуг ЖКХ составили около 4,4 тыс. руб./мес (рост на 4% по сравнению с 2017 годом).

О том, как правительство работает над созданием «умного ЖКХ», читайте в публикации “Ъ” «Маркетплейс — старший по подъезду».