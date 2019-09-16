Жители Камчатки и Магаданской области больше всех в России платят за услуги ЖКХ

Жители Камчатского края и Магаданской области больше всех в России платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства, говорится в исследовании «РИА Новости». У среднестатистической семьи из этих регионов доля бюджета, которая идет на оплату ЖКУ, достигает 15% и 14% соответственно. В денежном эквиваленте — более 9,7 тыс. руб. и свыше 8,1 тыс. руб.

В среднем по стране в 2018 году расходы семьи на оплату услуг ЖКХ составили около 4,4 тыс. руб./мес (рост на 4% по сравнению с 2017 годом). Наименьшая доля затрат на ЖКУ по стране — в Дагестане (4,6%, или более 2,4 тыс. руб./мес.) и в Ингушетии (4,8%, или около 2,5 тыс. руб./мес.). В абсолютном выражении меньше всего на услуги ЖКХ тратят в Республике Алтай — 2,3 тыс. руб./мес. (или 7,7% бюджета среднестатистической семьи региона).

Эксперты считают, что позиции регионов в рейтинге могут быть объяснены влиянием различных факторов, включая уровень тарифов на услуги ЖКХ, обусловленный различными, в том числе природно-географическими причинами. Имеет значение уровень доходов жителей и доля населения региона, проживающего в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ.