СМИ: США обсуждали вывоз ядерного оружия из Турции

На прошлых выходных сотрудники Госдепартамента и Минэнерго США обсуждали планы по вывозу около 50 единиц тактического ядерного оружия, долгое время хранившегося на американской авиабазе Инджирлик в Турции, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По словам одного из них, это оружие фактически находится «в заложниках» у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: вывоз оружия с базы означал бы конец сотрудничества Анкары и Вашингтона.

Как пишет NYT, оставить оружие в Турции для США значило бы признать ядерную уязвимость, которую следовало бы устранить много лет назад. «Я думаю, такое случилось впервые, чтобы страна, в которой находится ядерное оружие США, буквально обстреливала артиллерией американские войска»,— заявил Джеффри Льюис из некоммерческой организации James Martin Center.

С 9 октября Турция начала на севере Сирии операцию «Источник мира» против курдских формирований, которые она считает террористическими. За пять дней операции турецкие военные ликвидировали почти 500 боевиков, говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обеспокоенность наступлением выразили многие государства, в частности США и члены Евросоюза. Вечером 13 октября стало известно, что правительственные войска Сирии выдвинулись на север страны, «чтобы дать отпор турецкой агрессии». Однако, как ожидается, при посредничестве России стороны попытаются договориться о разделе зон контроля на севере Сирии.

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