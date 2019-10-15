Число погибших из-за тайфуна в Японии превысило 60 человек

Число погибших в результате тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до 66 человек, еще 15 числится пропавшими без вести. Количество пострадавших выросло до 212 человек, сообщает телеканал NHK.

Из-за сильных дождей было затоплено как минимум 10 тыс. домов, еще порядка 900 зданий повреждено частично. Также разрушены дамбы на 47 реках. В 140 префектурах непогода вызвала оползни и сели. Без воды остается свыше 138 тыс. домов, еще более чем в 21 тыс. зданий отключилось электричество.

Тайфун обрушился на Японию в конце прошлой недели. В 11 префектурах страны продолжаются спасательные работы. Аэропорты и большинство железнодорожных вокзалов приостанавливали работу, было отменено более 800 внутренних рейсов. Уже несколько дней 16 российских туристов из-за тайфуна не могут вылететь из Токио.