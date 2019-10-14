Рейтинг Зеленского начал падать

Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии. Положительное отношение к премьер-министру Алексею Гончаруку и спикеру парламента Дмитрию Разумкову также снизилось — на 7 и 6 процентных пунктов соответственно.

«64% опрошенных в той или иной степени одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского в сентябре и октябре этого года, 22% — в той или иной степени не одобряют. 51% респондентов одобряют действия правительства в течение сентября и октября, 27% — не одобряют. 53% участников исследования одобряют действия Верховной рады в течение сентября и октября, 30% — не одобряют»,— отмечается в результатах опроса.

Каждый десятый украинец ничего не слышал о протестах против планов господина Зеленского по завершению конфликта на Донбассе, 22% респондентов мало знают о требованиях протестующих, 26% опрошенных поддержали их в той или иной степени, а 41% не поддержали.

Напомним, с начала октября на Украине проходят митинги из-за согласования «формулы Штайнмайера». «Формула» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными. Протестующие считают это событие «капитуляцией перед Россией».

О реакции Украины на согласование «формулы Штайнмайера» — в материале “Ъ” «Киев воюет за Минск».