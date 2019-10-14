«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy

Компания «Яндекс» объявила о запуске приложения для коротких видео Sloy. Пользователи могут выкладывать небольшие видео о моде и стиле в своей ленте, добавлять эффекты, фильтры, маски и музыку из каталога приложения. Также Sloy с помощью технологии дополненной реальности Face AR сможет распознавать одежду на людях.

В настоящий момент бесплатное приложение доступно только в AppStore в России, Белоруссии и Казахстане. Версия для Android появится в 2020 году. По словам представителей «Яндекса», целевая аудитория сервиса — люди в возрасте от 12 до 25 лет, в будущем предполагается монетизация за счет работы с брендами.

Евгений Федуненко