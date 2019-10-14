Начало строительства моста через Нижнетагильский пруд перенесли на 2020 год

Власти Нижнего Тагила планируют начать строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд в 2020 году. Согласно постановлению, подписанному главой города Владиславом Пинаевым, предельная сумма контракта — чуть более 4 млрд руб.

По официальному документу, в 2020 году на строительство планируется направить 948 млн руб., в 2021 году — более 1,2 млрд руб., в 2022 году — почти 1,8 млрд руб. На сайте госзакупок заявки еще нет. Строительство планируется по системе государственно-частного партнерства. Известно, что 1,3 млрд руб. вложит металлургический холдинг «Евраз».

Напомним, администрация Нижнего Тагила уже дважды проводила конкурс для строительства перехода через пруд. По итогам прошлых аукционов не было желающих поучаствовать в конкурсе. Согласно предыдущему конкурсу, до декабря 2022 года подрядчик должен был построить подъездные дороги, транспортные и пешеходные путепроводы над и под дорогой, а также велодорожки и сопутствующую инженерную инфраструктуру. Начать строительство планировалось в 2019 году. Максимальная сумма контракта была равна 3,9 млрд руб.

Подробнее о проекте в материале “Ъ-Урал” — «Нижний Тагил соединяют мостом»