Власти Нижнего Тагила не нашли подрядчика для строительства моста через Тагильский пруд

Администрация Нижнего Тагила (Свердловская область) не нашла подрядчика для строительства мостового перехода через Нижнетагильский пруд. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, на конкурс не подано ни одной заявки. Тендер на строительство был опубликован 26 августа. Максимальная сумма контракта — 3,9 млрд руб.

«Мы либо объявим новый аукцион, либо, как позволяет федеральный закон №44, заключим контракт с единственным поставщиком. Пока оба варианта прорабатываются. Уверенность в том, что мост будет построен, есть, поскольку проект полностью финансово обеспечен»,— заверили в администрации. Как отмечал глава города Владислав Пинаев, к конкурсу проявили внимание несколько интересантов, однако часть из них поняли, что не смогут реализовать проект. Другим муниципальные власти отказали из-за отсутствия необходимого опыта работы, ресурсов и багонадежности.

Это уже второй аукцион по поиску подрядчика для строительства Нижнетагильского моста и сопутствующей инфраструктуры, который объявляет администрация. По итогам прошлого аукциона найти желающих поучаствовать в конкурсе не удалось. По мнению муниципальных чиновников, три компании, которые претендовали на участие в аукционе, не успели ознакомиться с конкурсной документацией.

В рамках проекта планируется построить мост через Нижнетагильский пруд, который соединит его противоположные берега. Предполагается, что объект будет построен по системе государственно-частного партнерства. Кроме бюджетных средств, 1,3 млрд руб. вложит металлургический холдинг «Евраз». Несмотря на сроки исполнения контракта, открыть готовый объект власти города намерены 31 июля 2022 года.