Нижний Тагил соединяют мостом

Во вторник в Нижнем Тагиле на публичных слушаниях одобрен крупнейший инфраструктурный проект — автомобильный мост через Нижнетагильский пруд. Проект предусматривает государственно-частное партнерство — часть средств поступят из бюджета, а часть предоставят местные металлургические компании. Общая стоимость проекта составляет более 4 млрд руб. Несмотря на утверждение экспертов о том, что объект находится в зоне сейсмической активности, проект моста был одобрен большинством горожан.



В Нижнем Тагиле в здании МУ «Общественно-политический центр» прошли публичные слушания по проекту строительства крупнейшего за последние годы объекта — моста через Тагильский пруд. В мероприятии приняли участие 243 горожанина. Проект, который подготовил екатеринбургский институт «Уралгипротранс», предусматривает строительство моста от Уральского проспекта до развязки Свердловского тракта общей протяженностью 5,6 км. Идея строительства моста возникла еще в 30-х годах, когда он появился на генплане города, однако до разработки документации дело дошло лишь в 2000-х годах. Правда, представленный несколько лет назад первый проект моста был отклонен региональным Управлением государственной экспертизы из-за проблем с финансированием. Новый проект менее затратен — общий объем инвестиций в проект превышает 4 млрд руб. Предполагается, что объект будет построен по системе государственно-частного партнерства. Кроме бюджетных средств, 1,3 млрд руб. вложит металлургический холдинг «Евраз». Открыть готовый объект власти города намерены 31 июля 2022 года.

Открывал слушания главный инженер «Уралгипротранса» Петр Евдокимов, который рассказал, что основным предназначением сооружения станет «переформатирование и оптимизация транспортных потоков». Отличительная особенность проекта — строительство вместе с мостом готовой инфраструктуры, что позволит муниципальным властям построить новый жилой район. «Город получает территорию с модернизированными коммунальными сетями и транспортными путями»,— пояснил господин Евдокимов. Он также отметил, что мост позволит уменьшить пробки в центре Нижнего Тагила. По его словам, «не менее 30% транспортных потоков будет перенаправлено из центра города на новую дорогу, а через пару лет эта цифра увеличится до 50%».

Об экологическом преимуществе проекта рассказал председатель общественной палаты Нижнего Тагила Михаил Аршанский. «Мост позволит улучшить экологию: большинство транзитного транспорта будет двигаться в обход центральных районов, соответственно, существенно уменьшатся объемы выхлопов»,— поделился он. Также господин Аршанский подчеркнул, что процесс строительства моста обеспечит многих тагильчан рабочими местами, а производственные предприятия — масштабными заказами.

Однако не все участники слушаний поддержали проект. Местный горный инженер и геолог Сергей Хребтиков раскритиковал его и посоветовал провести дополнительную экспертизу. «В проекте не была учтена сейсмическая активность в зоне строительства объекта — в этом месте очаги землетрясения могут достигать шести баллов»,— отметил эксперт. Впрочем, разработчики заявили, что не скрывают, что участок находится в зоне сейсмической активности, но уже получили одобрение от Уралсейсмоцентра, который проводил экспертизу моста. «Дальнейшее состояние объекта будет зависеть от соблюдения правил эксплуатации»,— пояснил господин Евдокимов.

По итогам слушаний противников проекта оказалось немного: за строительство моста проголосовал 241 человек, только двое присутствовавших были против. В настоящий момент проект прошел государственную экспертизу. Как пояснил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, закладка первого камня в основание моста через Тагильский пруд состоится уже в День города — 11 августа. «Мы опираемся на мнение тагильчан, поэтому мосту быть»,— закрыл слушания глава.

Екатерина Аверина