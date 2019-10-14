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Porsche Taycan 4S будет стоить от 7,7 млн рублей

Компания Porsche назвала стоимость новой модификации электромобиля Taycan на российском рынке.

Модель в версии 4S будет стоить от 7,7 млн руб. Новинка доступна в двух вариантах мощности — 530 л.с. и 571 л.с. (версия Plus), а также с двумя видами батарей — 79,2 кВт/ч и 93,4 кВт/ч с запасом хода 407 км и 463 км соответственно. Также различается максимальная зарядная мощность, которая у Taycan 4S составляет 225 кВт, а у Taycan 4S Plus — 270 кВт.

Визуально Porsche Taycan 4S отличается новым передним бампером, иными порогами, переработанным задним диффузором, 19-дюймовыми колесными дисками и тормозными механизмами красного цвета с чугунными дисками.

Напомним, премьера серийного Porsche Taycan в топовых версиях Turbo и Turbo S состоялась в сентябре 2019 года.

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