Льготную ипотеку для семей могут расширить на вторичное жилье

Исполнение проекта по льготной ипотеке для родителей составляет 8%, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в его области программа не реализуется, поскольку ранее не строилось новое жилье, и попросил распространить программу льготной ипотеки также и на вторичное. Господин Медведев дал поручение проанализировать это предложение.

Программу льготной ипотеки со ставкой 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запустили в начале 2018 года. Приобрести квартиры по ней можно только на первичном рынке.

«Какая ипотека, если дома не строят? Надо строить, это очевидно. Надо проанализировать то, что коллеги предлагают, вот вопрос приобретения жилья на вторичном рынке»,— сказал господин Медведев (цитата по ТАСС). Он призвал заниматься темой улучшения жилищных условий «в ручном режиме, собирать и разъяснять, какие возможности есть у людей».

В сентябре президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря подготовить программу ипотеки под 2% для молодых семей в ДФО. Кроме того, в феврале господин Путин поручил правительству довести ставку по ипотеке до 8% к 2024 году. Глава Сбербанка Герман Греф обещал, что в ближайшие два года кредитная организация снизит ставку по ипотеке до 7%.

О том, могут ли ставки по кредитам снизиться до 6%, — в публикации “Ъ FM” «Ипотеке определяют оптимальную ставку».