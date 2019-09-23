Путин поручил до 15 декабря подготовить программу ипотеки под 2% для молодых семей в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство для реализации программы ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке. Все необходимые изменения правительство должно подготовить в срок до 15 декабря. Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. На упомянутую программу ипотеки направят средства Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона и госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

Программа льготной ипотеки будет запущена уже в 2019 году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье. Первоначально льготы могут ввести сроком на пять лет.

Напомним, в феврале президент поручил правительству довести ставку по ипотеке до 8% к 2024 году по всей стране. Глава Сбербанка Герман Греф обещал, что в ближайшие два года кредитная организация снизит ставку по ипотеке до 7%.