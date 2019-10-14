Прокуратура потребовала провести повторную проверку отравления Петра Верзилова

Басманная межрайонная прокуратура Москвы отменила решение полиции, которая не стала возбуждать уголовное дело в связи с возможным отравлением участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова в прошлом году, и потребовала провести повторную проверку. Фотографию постановления опубликовал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Telegram. Решение было принято 4 октября.

«Указанное решение было принято незаконно, без проведения всех проверочных мероприятий, необходимых для принятия законного и обоснованного решения, в связи с чем подлежит отмене»,— говорится в документе.

Господин Чиков отметил, что после случившегося с Петром Верзиловым адвокат Дмитрий Динзе сразу подал заявление в московское управление Следственного комитета России. По его словам, «там разбираться не захотели и дело целый год гуляло по инстанциям». Адвокату с трудом удалось найти документ об отказе, после чего прокурор Владимир Дептицкий обязал участкового провести дополнительную проверку.

Напомним, 11 сентября 2018 года Петра Верзилова госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии, его доставили в токсикологическое отделение. 13 сентября Петра Верзилова перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови. 15 сентября Петра Верзилова доставили на лечение в Берлин. Врачи клиники Charite пришли к выводу, что активист мог быть отравлен медикаментами. Сам Петр Верзилов считает, что его отравили российские спецслужбы.

О возможном отравлении читайте в материале “Ъ FM” «Петру Верзилову поставили диагноз "отравление"».