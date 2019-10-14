Водоканал Петербурга предупредил о возможных подтоплениях из-за дождя

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предупредил горожан о возможных подтоплениях в связи с информацией синоптиков о возможных продолжительных осадках в ближайшее время. При этом в ведомстве попросили «с пониманием» отнестись к тому, что во время ливней вся вода не может одномоментно уйти в канализацию. Об этом сообщается на сайте Водоканала.

На предприятии уточнили, что на улицах города круглосуточно будут дежурить 17 аварийных бригад. В случае необходимости еще 48 линейных бригад будут сняты с плановых работ и также направлены к местам подтоплений. В случае возникновения локальных подтоплений, влияющих на безопасность движения автотранспорта, будут приниматься меры по ограждению затопленного участка дороги.

Напомним, ранее в Смольном назвали причины того, почему ливневая канализация в городе не справляется с обильными осадками, а губернатор Александр Беглов (на тот момент врио) предложил перекрывать движение транспорта во время и после сильных дождей в местах возможного подтопления.