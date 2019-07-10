В Смольном предложили перекрывать движение во время дождя в местах возможного подтопления

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов совершил инспекционный выезд в Приморский район города, где во вторник, 9 июля, во время дождя из-за не справившейся с количеством осадков ливневой канализации подтопленными оказались несколько участков. Господин Беглов дал поручение подготовить программу модернизации ливневки, а также проработать проект «спрямления» поворотов канализационной трубы на проблемном участке Парашютной улицы, больше всего пострадавшей от подтопления.

Кроме этого, врио губернатора предложил перекрывать движение транспорта во время и после сильных дождей в местах возможного подтопления. Главам всех районов вместе с ГИБДД поручено подготовить планы оперативного закрытия улиц и продумать систему оповещения жителей.

Напомним, ранее в Смольном назвали причины того, почему ливневая канализация в Петербурге не справляется с обильными осадками.