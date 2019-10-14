Общественная палата поддержит противников строительства мусорного завода на юге Екатеринбурга

Председатель общественной палаты Свердловской области Александр Левин встретился с активстами, которые выступают против строительства полигона и мусороперерабатывающего завода вблизи поселка Шабровский и деревни Большое Седельниково.

«Свалку планируют разместить в красивых бажовских местах. Кроме того, при планировке не учли, что на этом участке находится торфяное поле. А чуть поодаль течет река Арамилка, которая снабжает водой ближайшие деревни и поселки. Стоки с полигона пойдут туда. Мне кажется, что при выборе места лоббируются интересы конкретного физического лица, при этом власти забывают о жителях этих мест», — высказался житель деревни Большое Седельниково Михаил Гребнев.

Господин Левин поддержал активистов и сказал, что гарантирует, что общественная палата «будет на вашей стороне и всех людей, кто живет там».

«Чтобы разобраться в теме более подробно я поговорю с министром ЖКХ Николаем Смирновым, министром природных ресурсов Алексеем Кузнецовым и главами Сысерти и Екатеринбурга», — добавил господин Левин.

Жители поселка Шабровский выступают против строительства полигона на юге Екатеринбурга, он может занять 46 га. Мэр Александр Высокинский ранее заявлял, что без согласия жителей строительство не начнется.

А сегодня господин Высокинский заявил, что администрация города планирует применять опыт опроса по храму святой Екатерины, который прошел 13 октября, в вопросе строительства мусорных полигонов.

Евгений Минин