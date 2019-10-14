Мэрия Екатеринбурга задумалась над опросом горожан перед строительством мусорных полигонов

Мэрия Екатеринбурга планирует применить опыт опроса по храму святой Екатерины, который прошел 13 октября, в вопросе строительства мусорных полигонов, заявил глава города Александр Высокинский.

«Есть у нас еще один вопрос, который мы сейчас смотрим. Посмотреть таким же образом через опрос, это связано со строительством мусорных полигонов. То что вызывает на сегодня достаточно большой интерес со стороны горожан. Есть другие объекты, поэтому будем этот механизм откатывать», - цитирует господина Высокинского «Интерфакс-Урал».

Напомним, жители поселка Шабровский выступают против строительства полигона на юге Екатеринбурга, он может занять 46 га.

Первый общегородской опрос прошел 13 октября, на нем выбирали площадку под строительство храма святой Екатерины. Опросные пункты посетили более 97 тыс. человек. Из них территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17) выбрали 56 тыс. человек (57,66% участников).